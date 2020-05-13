مروان محسن عن أصعب فترة في مسيرته: انهرت في أمم أفريقيا 2017.. فيديو

كشف مروان محسن مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفترة الأصعب في مسيرته الكروية حتى الآن.





وأكد "محسن"، أن الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون كانت الأصعب في مسيرته.





وقال "مروان"، خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب اون، إن أصعب لحظاته التي جعلته ينهار كانت في مباراة المغرب بأمم إفريقيا، كان يتمنى الاستمرار في اللقاء حتى نهايته.





وأضاف: "لم أكن أريد مغادرة الملعب رغم الألم الشديد في قدمي، وفضّلت التحامل واستكمال المباراة لكن تفاقمت الإصابة، فسقطت على الأرض وتأكدت أن البطولة انتهت بالنسبة لي.





وأكمل: إصابتي هي اللحظة الأصعب لي خلال مسيرتي، لكن قدر الله وما شاء فعل، كنت أتمنى المشاركة في المباراة النهائية والتتويج باللقب.





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واختتم مهاجم الأهلي تصريحاته: ان الجهاز الفني للمنتخب طلب مني العودة إلى مصر، لكني فضلت البقاء معهم في الجابون حتى نهاية البطولة.



