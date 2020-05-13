AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مروان محسن عن أصعب فترة في مسيرته: انهرت في أمم أفريقيا 2017.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:04 ص
مروان محسن
مروان محسن
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف مروان محسن مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفترة الأصعب في مسيرته الكروية حتى الآن. 

وأكد "محسن"، أن الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون كانت الأصعب في مسيرته.

وقال "مروان"، خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب اون، إن أصعب لحظاته التي جعلته ينهار كانت في مباراة المغرب بأمم إفريقيا، كان يتمنى الاستمرار في اللقاء حتى نهايته. 

وأضاف: "لم أكن أريد مغادرة الملعب رغم الألم الشديد في قدمي، وفضّلت التحامل واستكمال المباراة لكن تفاقمت الإصابة، فسقطت على الأرض وتأكدت أن البطولة انتهت بالنسبة لي. 

وأكمل: إصابتي هي اللحظة الأصعب لي خلال مسيرتي، لكن قدر الله وما شاء فعل، كنت أتمنى المشاركة في المباراة النهائية والتتويج باللقب. 

- اقرأ أيضاََ

واختتم مهاجم الأهلي تصريحاته: ان الجهاز الفني للمنتخب طلب مني العودة إلى مصر، لكني فضلت البقاء معهم في الجابون حتى نهاية البطولة.

جدير بالذكر أن مروان تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، واضطر لمغادرة مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم متأثرا بها في الشوط الأول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتواريخ.. الأهلي يحجز مقعده في نصف نهائي بطولة أفريقيا للمرة 16

مروان محسن: لم يتحدث معي أحد بشأن تمديد تعاقدي

عماد متعب: أبو ريدة طلب من كوبر الاستعانة بي في كأس العالم.. فيديو

بادجي: مروان محسن ليس سيئا .. كان من العار علينا الخسارة مرتين أمام صن داونز .. فيديو

مروان محسن يدخل في نوبة بكاء.. ويسأل: فين الفرص اللي بضيّعها؟.. فيديو

مروان محسن: أنا ولاعبو المنتخب لم ننم ليلة مباراة أورجواي.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد سامي يوضح أسباب انتشار مشهد بكاء مريم في البرنس.. فيديو

30 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع العبور.. فيديو وصور

بسمة وهبة تنعي الراحل إبراهيم نصر بكلمات مؤثرة .. فيديو

أحمد موسى: بشرى من أكبر معامل الأدوية في العالم حول علاج كورونا

اطمنوا مريم في ايد أمينة.. محمد جمعة من مسلسل البرنس

خالطت 12 نائبا.. وكيل النواب يكشف تفاصيل جديدة عن البرلمانية المصابة بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص تجميل طبيعي .. فوائد القهوة للبشرة

خروج أصغر طفل مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى عزل الطود بالأقصر.. صور

حفيدة عشيقها.. امرأة تعذب طفلة معاقة حتى الموت.. صور