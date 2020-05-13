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رياضة

أخبار الرياضة | لاريسا يطرد عمرو وردة.. اعتزال شيكا.. بكاء مروان محسن

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:15 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:

أسباب عدم تتويج الأهلي بالدوري حال إلغائه.. خالد الغندور يعلنها
كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك، عن موقف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشأن إلغاء الدوري وتتويج الأهلي بالبطولة هذا الموسم.

تحسبا لـ عودة الدوري.. قرار جديد من الزمالك بشأن اللاعبين
كشف فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن قرار جديد من مجلس ادارة نادي الزمالك.

كشف عمرو وردة لاعب نادي باوك اليوناني الستار عن موقفه من رئيس نادي لاريسا المعار اليه بعد الاستغناء عنه رسمياََ لأسباب تأديبية.

كشف الإعلامي إسلام صادق، موقف محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من اعتزال كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أعلن نادي لاريسا اليوناني، منذ قليل، الاستغناء عن لاعبه المصري عمرو وردة، بعد مشكلة أخلاقية خطيرة على حد وصف النادي.

أكد مروان محسن نجم فريق الكرة في النادي الأهلي أن التعليقات السلبية من جماهير النادي تحزنه كثيرًا. 
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