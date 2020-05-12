تعديل جديد في عقد عمرو السولية واستمراره مع الأهلي ..فيديو

جدير بالذكر أن عمرو السولية قدم موسما مميزا مع

، وتطور مستواه بشكل ملحوظ حتى أثبت وضعه في التشكيلة الأساسية للفريق مع السويسري رينية فايلر المدير الفني للأهلي.