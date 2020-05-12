AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعديل جديد في عقد عمرو السولية واستمراره مع الأهلي ..فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:52 م
عمرو السولية
عمرو السولية
Advertisements
عمرو ابوبكر
يستمر مجلس إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مع لاعبي الفريق الأول لتجديد تعاقدهم في فترة تعليق الدوري. 

وسبق أن جدد وليد سليمان وسعد سمير عقدهما مع الفريق، وأعلن بعض نجوم الأهلي الرحيل بعد عدم التوصل إلى الاتفاق، فرحل أحمد فتحي إلى بيراميدز، وإكرامي للفريق ذاته، ومازال حسام عاشور أمره معلقا بعد قرار الإدارة بعدم التجديد به. 

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن رغبة مسئولي النادي الأهلي فى تعديل عقد عمرو السولية، لاعب الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

وقال "صادق"، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، إن "مسئولي القلعة الحمراء قرروا تعديل عقد السولية إلى 8 ملايين جنيه سنويا بعد ظهور اللاعب بشكل مميز خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن عمرو السولية قدم موسما مميزا مع الاهلي، وتطور مستواه بشكل ملحوظ حتى أثبت وضعه في التشكيلة الأساسية للفريق مع السويسري رينية فايلر المدير الفني للأهلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعديل وتجديد.. تفاصيل جلسة الخطيب مع فايلر لتجديد تعاقده

الأهلي يعرض على أحمد فتحي ووليد سليمان التجديد موسما مقابل مبلغ ضخم .. تفاصيل

كواليس رحيله عن الأهلي.. وحقيقة غضبه من مجلس الإدارة والخطيب.. ووجهته المقبلة .. تصريحات جريئة لـ شريف إكرامي

بعد إعلان رحيل عاشور وإكرامي.. من يرتدي شارة القيادة بالأهلي؟ صدى البلد يجيب

إسلام صادق يكشف مفاجآة عن تجديد الأهلي لـ فايلر

مجدي عبدالغني: فايلر قدم نتائج مميزة مع الأهلي ويستحق التجديد

ترشيحاتنا

هاشتاج #دياب_بطل_النهاية يثير الضجة.. ورد فعل يوسف الشريف وطاقم العمل

الكاف يحسم الجدل حول موعد عودة البطولات الأفريقية

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

أول برلمانية تصاب بفيروس كورونا.. نقل النائبة شيرين فراج إلى مستشفى العزل

اندلاع حريق هائل بمصنع للمراتب في العبور

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج السكر وضغط الدم.. فوائد لن تصدقها يحصل عليها الجسم عند تناول الكركدية

سيارات رؤساء أهم 10 شركات في العالم .. بينها أبل وفيسبوك .. صور

هاشتاج #دياب_بطل_النهاية يثير الضجة.. ورد فعل يوسف الشريف وطاقم العمل