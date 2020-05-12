تعديل جديد في عقد عمرو السولية واستمراره مع الأهلي ..فيديو

يستمر مجلس إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مع لاعبي الفريق الأول لتجديد تعاقدهم في فترة تعليق الدوري.
وسبق أن جدد وليد سليمان وسعد سمير عقدهما مع الفريق، وأعلن بعض نجوم الأهلي الرحيل بعد عدم التوصل إلى الاتفاق، فرحل أحمد فتحي إلى بيراميدز، وإكرامي للفريق ذاته، ومازال حسام عاشور أمره معلقا بعد قرار الإدارة بعدم التجديد به.
كشف الإعلامي إسلام صادق، عن رغبة مسئولي النادي الأهلي فى تعديل عقد عمرو السولية، لاعب الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.
وقال "صادق"، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، إن "مسئولي القلعة الحمراء قرروا تعديل عقد السولية إلى 8 ملايين جنيه سنويا بعد ظهور اللاعب بشكل مميز خلال الفترة الماضية.
جدير بالذكر أن عمرو السولية قدم موسما مميزا مع الاهلي، وتطور مستواه بشكل ملحوظ حتى أثبت وضعه في التشكيلة الأساسية للفريق مع السويسري رينية فايلر المدير الفني للأهلي.