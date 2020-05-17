أخبار التوك شو.. طبيب يحذر من مستشفيات العزل.. موجة حارة تضرب البلاد.. حل وحيد يحميك من كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري اليوم، الأحد، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:









قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر وصلت إلى مرحلة الثبات في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، ومن الممكن أن نشهد انخفاضا في أعداد الإصابات بالفيروس مع نهاية شهر مايو، حال التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.









وأعرب إسلام عنان، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، عن أمله أن يتم فرض حظر شامل خلال عيد الفطر مثلما حدث في شم النسيم، وهو ما سيساعد في إغلاق شهر مايو على 750 وفاة فقط بما يعني البدء في انخفاض أعداد الوفيات بالفيروس.









وأشار إلى أن كثيرا من المواطنين يقومون بتأجير الكمامات وتبادلها من شخص لآخر أمام المصالح الحكومية للحصول على خدمة معينة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتسبب في نقل كمية فيروسات غير طبيعية وليس فيروس كورونا فقط.









قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس أقسام الصدر طب الأزهر، إن هناك عدة أنواع من السلوك البشري تجاه فيروس كورونا، أول هذه الحالات هو نوبات الهلع والخوف من الفيروس.









وأوضح أستاذ ورئيس أقسام الصدر طب الأزهر خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن هناك أيضًا من يتعامل مع فيروس كورونا بإسراعه فورا لمستشفيات العزل والحميات بمجرد إصابته بأعراض خفيفة بالفيروس.









ولفت إلى أنه نصح منذ بداية الأزمة بعدم توجه الفرد المصاب بفيروس كورونا لمستشفيات العزل والحميات أولا بل يجب عليه التوجه فى بداية الأمر لطبيب مختص يثق بتشخيصه، خاصة أن أعداد المصابين تفاقمت بمستشفيات العزل بدرجة كبيرة بعد تزايد حالات فيروس كورونا.









قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن عددًا كبيرًا من العاملين بقطاع السياحة تضرروا من أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة مع توقف دخلهم الشهرى.











وأوضح مستشار وزير السياحة الأسبق، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن قطاع الإرشاد السياحى على سبيل المثال يعتمد على الإنتاج والعمل، وفى حالة توقفه ينقطع الأجر المادى.









وأشار إلى أن التخوف عند البعض فى حالة فتح السياحة الداخلية خلال الفترة القادمة هو أمر مشروع بالطبع، خاصة أنه فى حالة فتح السياحة الداخلية لو سجلت حالة واحدة من إصابة فيروس كورونا بالطبع سيؤثر هذا على قطاع السياحة ويسبب كوارث.









قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس شهد ارتفاع درجات الحرارة منذ أمس، السبت، بعد فترة كبيرة من اعتداله خلال الفترات الماضية.









وكشف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، عن موجة عنيفة شديدة الحرارة تبلغ ذروتها اليوم، الأحد، تتخطى حاجز 42 درجة مئوية فى القاهرة، ومحافظات الوجه البحرى وجنوب الصعيد، وسيناء، ومن المقرر أن تستمر هذه الموجة حتى نهاية الأسبوع الجارى.









وأضاف أن التفاوت ما بين السيول وارتفاع درجات الحرارة يعود بدوره لامتداد منخفض السودان الموسمى، والذى يؤثر بدوره على ارتفاع درجات الحرارة والتدفق بكميات كبيرة من بخار الماء والرطوبة بالتزامن مه وجود منخفض فى طبقات الجو العليا رفعت كميات الرطوبة.









قال هشام عبد المنعم، مدير عام المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إن كوبونات السلع كانت من أولويات قرارات الوزارة، بحيث تتيح للمستهلك اختيار جميع السلع التى يريدها من جميع الفروع.









وأوضح مدير عام المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة التموين طرحت الكوبونات على هيئة 3 فئات تتراوح تبدأ بـ 20 جنيها وتصل إلى 100 جنيه.









وأكد هشام عبد المنعم أن مشروع الكوبونات أثبت نجاحه وشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة بأزمة فيروس كورونا، ولفت إلى أن الوزارة طرحت أكثر من 1300 سلعة أمام المستهلك بخاصية كوبونات السلع.









قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن مصر وصلت لذروة فيروس كورونا حسب تقديرات الأطباء، والذى أحدث بدوره حالتين أولاهما حالة قلق شديدة عند المواطنين، أما الحالة الثانية فقد سبب للبعض حالة من السأم والملل.









وأوضحت دينا عبد الكريم، خلال تقديم حلقتها ببرنامج صباح الخير يا مصر اليوم، الأحد، أن فيروس كورونا من المقرر أن يستمر لفترة فى مصر، وفقا لتقارير الأطباء المصريين.









وأضافت أن أفضل طريقة للتعايش مع الفيروس ومحاولة الوصول للحماية منه هو معرفة الوضع الحالى على حقيقته، وهو تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى مصر أمام مرض سريع الانتقال عطل الحياة اليومية.









قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن جامعة حلوان تعمل على محورين رئيسين في مكافحة تداعيات فيروس كورونا، وأن هناك مدينتين جامعتين تابعتين للجامعة.









وتابع الدكتور ماجد نجم، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم تطوير ورفع كفاءة المدن الجامعية لتكون على استعداد كامل لاستقبال المصابين بالكورونا والعائدين من الخارج، لافتُا إلى أنه تم استقبال ما يقرب من 1500 مصاب بكورونا، وسيتم استقبال 450 مصابا آخرين.









وأضاف ماجد نجم، أنه تم تجهيز المدينة الجامعية في المطرية بأكملها لاستقبال العائدين من الخارج، لافتًا إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من قبل الأطقم الطبية لكلية طب حلوان والإدراة العامة للشئون الطبية في الجامعة.







