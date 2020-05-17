بعد وصولنا لـ ذروة كورونا.. حل واحد يحميك من الإصابة بـ الفيروس

قالت الإعلامية دينا عبد الكريم ، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن مصر وصلت ل ذورة فيروس كورونا حسب تقديرات الأطباء، والذى أحدث بدوره حالتين أولاهما حالة قلق شديدة عند المواطنين، أما الحالة الثانية فقد سبب للبعض حالة من السأم والملل.





وأوضحت دينا عبد الكريم، خلال تقديم حلقتها ببرنامج صباح الخير يا مصر اليوم، الأحد، أن فيروس كورونا من المقرر أن يستمر لفترة فى مصر، وفقا لتقارير الأطباء المصريين.





وأضافت أن أفضل طريقة للتعايش مع الفيروس ومحاولة الوصول للحماية منه هو معرفة الوضع الحالى على حقيقته، وهو تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى مصر أمام مرض سريع الانتقال عطل الحياة اليومية.





ولفتت دينا عبد الكريم، إلى أن طمأنة الحكومات بأن الوضع أصبح تحت السيطرة وتم القضاء على كورونا طريقة غير مقبولة على الإطلاق، خاصة فى ظل تفاقم أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى دول العالم.





وأوضحت أنه قد لا يكون هناك فرصة حقيقية للناس ليتم علاجهم فى المستشفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه إذا قرر أحدهم الإصابة بالفيروس فإن ذلك الأمر سيكون على مسئوليته الشخصية.