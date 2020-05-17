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مرأة

الرياضة تقوي المناعة .. المشي 30 دقيقة يحمي من فيروس كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 10:16 ص
ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة
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رشا عوني
أكدت الأبحاث العلمية والدراسات التي نشرت مؤخرًا أن ممارسة الرياضة والتمتع باللياقة البدنية لها تأثير عميق على وظيفة الجهاز المناعي للجسم، وتساعد في تقويته للتصدى لعدوى فيروس كورونا التاجي المستجد. 


وبحسب تقرير نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإنه وفقًا لـ سانجاي شارما ، خبير القلب في مستشفيات جامعة سانت جورج ، لندن ، أظهرت الأبحاث، أن التمارين المعتدلة - مثل المشي السريع - لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع ، تقلل من خطر العدوى الفيروسية.

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 وأضاف خبير القلب أن الدراسات العلمية أظهرت أيضًا أن التمارين المعتدلة المنتظمة قبل الإصابة بعدوى خطيرة محتملة مثل الأنفلونزا تحمي الناس من الموت بسببها. 


كما أن ممارسة الرياضة تعمل أيضًا على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم ، وخفض ضغط الدم ، وحرق الدهون التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وبالتالي تساعد الرياضة على خفض مستويات السكر في الدم.


ووجد أحد الأبحاث الحديثة أن كل 30 دقيقة إضافية من التمارين التي يقوم بها الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 71 و 90 عامًا كانت مرتبطة بنسبة 17 في المائة أقل من احتمالات الوفاة على مدى ست سنوات.
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