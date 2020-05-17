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محافظات

لمواجهة كورونا.. غلق حدائق القناطر ووقف الرحلات النيلية خلال احتفالات عيد الفطر

الأحد 17/مايو/2020 - 10:30 ص
القناطر الخيرية
القناطر الخيرية
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إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية لغلق جميع حدائق القناطر تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وقال المحافظ إنه تم التنسيق مع الشرطة لتعيين مجموعات من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المدن وخاصة القناطر الخيرية وكورنيش العاصمة بنها وشبرا الخيمة لمنع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية على مدار الساعة خلال أيام عيد الفطر المبارك ومنع أي تجمعات خلال الاحتفالات.

وأوضح محافظ القليوبية أن تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.

وكان وجه وزير الموارد المائية والرى باستمرار التنسيق مع المحافظين لغلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة فى القناطر الخيرية وكل محافظات الجمهورية خلال فترة إجازة عيد الفطر لمنع جميع أشكال الزحام والتكدس ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

وكلف وزير الموارد المائية والرى بسرعة الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير ورفع كفاءة الحدائق التابعة للوزارة كحديقة النيل بالقناطر الخيرية وتطوير واجهات النيل لمناطق أبو الفدا بالزمالك ومفيض وإلى بالجيزة على غرار ما تم تنفيذه من حدائق ومتنزهات مثل حديقة عفلة وحديقة علوم الطفل وغيرها من الحدائق ذلك فى إطار تنفيذ سياسة الوزارة حيال تطوير ورفع كفاءة الحدائق التابعة لها.
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