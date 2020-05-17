نوبات هلع .. طبيب يحذر من التسرع في الذهاب لمستشفيات العزل .. فيديو

قال الدكتور محمد صدقي ، أستاذ ورئيس أقسام الصدر طب الأزهر، إن هناك عدة أنواع من السلوك البشري تجاه فيروس كورونا، أول هذه الحالات هو نوبات الهلع والخوف من الفيروس.









وأوضح أستاذ ورئيس أقسام الصدر طب الأزهر خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن هناك أيضًا من يتعامل مع فيروس كورونا بإسراعه فورا لمستشفيات العزل ، الحميات بمجرد إصابته بأعراض خفيفة بالفيروس.









ولفت أحمد فهمي إلى أن نصح منذ بداية الأزمة بعدم توجه الفرد المصاب بفيروس كورونا لمستشفيات العزل ، الحميات أولأ بل يجب عليه التوجه فى بداية الأمر لطبيب مختص يثق بتشخيصه خاصة وأن أعداد المصابين تفاقمت بمستشفيات العزل بدرجة كبيرة بعد تزايد حالات فيروس كورونا.





وأشار إلى أن يجب النظر أيضا بأن مصر دولة نامية ولا تتشابه في ظروفها الطبية وخدماتها العلاجية مقارنة بدول أوروبا المتقدمين والذين على الرغم من تقدمهم عانوا أيضًا من تزايد حالات الإصابة ب فيروس كورونا وضآلة عدد المستشفيات التي تستقبل المرضى.









يذكر أن اللجنة الصحية في الصين قد أعلنت اليوم الأحد عدم تسجيل حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.