جامعة المنصورة: جهزنا 80 سرير رعاية مركزة لمصابي كورونا

قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن الدولة وكل مؤسساتها وإمكاناتها مسخرة في تلك الفترة لمواجهة جائحة كورونا، لافتًا الى أن جامعة المنصورة شاركت في أربعة محاور أساسية لمكافحة فيروس كورونا.
وتابع الدكتور أشرف عبدالباسط، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن تلك الاتجاهات الأربعة كانت عن الاحتياجات العلاجية والوقائية، والاتجاه البحثي، ثم اتجاه خدمة المجتمع والمحور الرئيسي هو استمرار العمل في المستشفيات التابعة للجامعة وتجهيز المدينة الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج.
وأضاف رئيس جامعة المنصورة، أنه منذ بداية أزمة كورونا تم الاستعداد الكامل لها وتجهيز الأطقم الطبية في المستشفيات التابعة لجامعة المنصورة، وتم تجهيز مبنى كامل في بداية الأزمة للعزل سعته 150 سريرا لاستقبال حالات مصابي كورونا في مستشفى الجامعة.
وأوضح عبد الباسط، أنه تم صناعة بوابات تعقيم ومستلزمات طبية لخدمة الطاقم الطبي داخل الجامعة، لافتًا إلى أنه يتم تجهيز حاليًا مجمع من العنايات المركزة لاستقبال الحالات الحرجة من كورونا ويشمل 80 سرير عناية مركزة.
وأشار إلى أنه يتم التعامل بشكل دائم مع وزارة الصحة لمتابعة كل التطورات، ويتم تدريب الأطقم الطبية بشكل دوري، موضحًا أن المدينة الجامعية لجامعة المنصورة كانت من أولى المدن المستقبلة لمصابي كورونا وليس العائدين من الخارج فقط.