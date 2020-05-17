جامعة المنصورة: جهزنا 80 سرير رعاية مركزة لمصابي كورونا

قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس

، إن الدولة وكل مؤسساتها

وإمكاناتها

مسخرة في تلك الفترة لمواجهة جائحة كورونا، لافتًا الى أن جامعة المنصورة شاركت في

أربعة

محاور

أساسية

لمكافحة فيروس كورونا.