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تتخطى 42 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة عنيفة تضرب البلاد.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 10:56 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس شهد ارتفاع درجات الحرارة منذ أمس، السبت، بعد فترة كبيرة من اعتداله خلال الفترات الماضية.

وكشف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، عن موجة عنيفة شديدة الحرارة تبلغ ذروتها اليوم، الأحد، تتخطى حاجز 42 درجة مئوية  فى القاهرة، ومحافظات الوجه البحرى وجنوب الصعيد، وسيناء، ومن المقرر أن تستمر هذه الموجة حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأضاف أن التفاوت ما بين السيول وارتفاع درجات الحرارة يعود بدوره لامتداد منخفض السودان الموسمى، والذى يؤثر بدوره على ارتفاع درجات الحرارة والتدفق بكميات كبيرة من بخار الماء والرطوبة بالتزامن مه وجود منخفض فى طبقات الجو العليا رفعت كميات الرطوبة. 

ونصح الدكتور محمود شاهين بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وتجنب التواجد بجانب أعمدة الإنارة، وارتداء واقى الرأس، وعدم التواجد أسفل لوحات الإعلانات فى حالة هبوب الرياح الكثيفة.
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