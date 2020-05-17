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أخبار البلد

الأرصاد الجوية: استمرار الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء غدا.. والعظمى بالقاهرة 42

الأحد 17/مايو/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الطقس شديد الحرارة على البلاد، غدا الأثنين، حيث يكون  على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة نهارًا مُعتدلة ليلًا، يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.


وبالنسبة لحالة الطقس على السواحل الشمالية، يكون مائلا للحرارة نهارا، لطيف خلال ساعات الليل يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.


وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تكون على  جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أيضا شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة تكون رعدية تصل لحد السيول على بعض المناطق والرياح معتدلة.


ويظل الطقس، شديد الحرارة على محافظات الصعيد خلال النهار معتدل خلال ساعات الليل، يصاحبه أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا.


وحول درجات الحرارة، المتوقعة غدا الأثنين، على القاهرة والوجه البحري 42 للعظمى و25 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون 38 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد تكون 42 للعظمى والصغرى 27، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.

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