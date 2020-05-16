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أخبار البلد

الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا.. والطقس شديد الحرارة يصاحبه أمطار

السبت 16/مايو/2020 - 08:54 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا، الأحد، شديدة الحرارة نهارا معتدلة ليلا، على القاهرة والوجه البحري، وتكون لطيفة خلال ساعات الليل، يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس مائل للحرارة نهارا، على السواحل الشمالية لطيف خلال ساعات الليل يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة تكون رعدية تصل لحد السيول على بعض المناطق والرياح معتدلة.


بينما يظل الطقس، شديد الحرارة على محافظات الصعيد خلال النهار معتدل خلال ساعات الليل، يصاحبه أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا.


ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة والوجه البحري 42 للعظمى و25 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون 33 للعظمى والصغرى 21، وعلى شمال الصعيد تكون 43 للعظمى والصغرى 26، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.

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