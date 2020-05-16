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أخبار العالم

شاهد.. أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة وسط تواجد بعض المُصلين

السبت 16/مايو/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
هطلت مساء أمس الجمعة، أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة، شملت الحرم المكي والمناطق المُحيطة به.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هطول الأمطار على الكعبة المُشرفة، وسط تواجد بعض المُصلين.

وكانت الهيئة العامة السعودية للأرصاد قد توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة ومنطقتي المدينة المنورة وتبوك تمتد للأجزاء الغربية من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

وبحسب الأرصاد يشهد الطقس اليوم نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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