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أخبار البلد

حرارة شديدة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:43 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، على القاهرة والوجه البحري يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما يبقي حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال ساعات النهار لطيف ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.


ويكون الطقس على محافظات الصعيد، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتسجل درجات الحرارة، غدا السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى و23 للصغرى، على السواحل الشمالية 30 للعظمى و22 للصغرى، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و23 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى و25 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى و27 للصغرى.

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