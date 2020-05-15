AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

العظمى بالقاهرة 36 .. الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه أمطار في عدة محافظات

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:38 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة، حار على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، ويكون معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشط أحيانا، ويكون الطقس شديد الحرارة وعلى شمال وجنوب الصعيد والرياح تنشط أحيانا.

بينما تظل حالة الطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات الليل، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، والطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.



وتكون الظواهر الجوية المؤثرة، اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة من اليوم، ويكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة اليوم، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.


فيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 36 20
الإسكندرية 29 19
وادي النطرون 36 18
طنطا 34 19
شبين الكوم 35 19
دمنهور 32 18
بلطيم 28 18
مطروح 29 17
السلوم 30 16
سيوة 37 16
بورسعيد 28 21
دمياط 28 18
الزقازيق 35 18
المنصورة 35 18
الإسماعيلية 36 18
السويس 35 18
العريش 27 16
رفح 27 15
راس سدر 38 21
نخل 34 14
نويبع 33 26
طابا 32 20
كاترين 31 12
الطور 33 22
شرم الشيخ 38 25
الغردقة 36 24
مرسى علم 35 19
الفيوم 38 18
بنى سويف 38 18
المنيا 39 21
أسيوط 40 18
سوهاج 40 18
قنا 41 20
الأقصر 42 23
أسوان 42 25
ابوسمبل 41 22
ادفو 42 24
الوادي الجديد 41 23
شلاتين 38 25
أبو رماد 38 24
حلايب 34 28
راس حدربة 34 26
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقلبات مجنونة.. الأرصاد: أمطار غزيرة وعواصف ترابية وطقس حار خلال الـ72 ساعة القادمة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على جميع المحافظات.. والعظمى 40 درجة

الحرارة تسجل 40 في هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم الاثنين 11 رمضان

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وأمطار خفيفة بعدة مناطق غدا

الأرصاد: طقس الغد معتدل يصاحبه أمطار خفيفة بعدة مناطق.. والقاهرة تسجل 29

رغم ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد: أمطار غزيرة على عدة مناطق بالبلاد غدا

ترشيحاتنا

سر حفظ آخر 10 آيات من سورة الكهف يوم الجمعة فى رمضان

تركي آل الشيخ يعلن مسامحته كل من أساءوا إليه.. شاهد

هاشتاج #الصخرة_مدافع_القرن يتصدر تويتر..ومغردون:أعظم مدافع في تاريخ أفريقيا

يسرا اللوزي تعلن إنجابها طفلتها الثانية.. شاهد

بدون مقابل.. غواص وأبناؤه يتطوعون لانتشال الغرقى .. تفاصيل

رسميا.. سامسونج تعلن عن هاتفها الأحدث Galaxy A Quantum.. صور ومواصفات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عزومتك عندنا .. دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد

مراهقة تتسبب في مصرع والدها خلال درس لتعليم القيادة.. تعرف على التفاصيل

بإطلالة أنيقة.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير