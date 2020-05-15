العظمى بالقاهرة 36 .. الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه أمطار في عدة محافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة، حار على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، ويكون معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشط أحيانا، ويكون الطقس شديد الحرارة وعلى شمال وجنوب الصعيد والرياح تنشط أحيانا.
بينما تظل حالة الطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات الليل، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، والطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.
وتكون الظواهر الجوية المؤثرة، اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة من اليوم، ويكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة اليوم، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.
فيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 20
الإسكندرية 29 19
وادي النطرون 36 18
طنطا 34 19
شبين الكوم 35 19
دمنهور 32 18
بلطيم 28 18
مطروح 29 17
السلوم 30 16
سيوة 37 16
بورسعيد 28 21
دمياط 28 18
الزقازيق 35 18
المنصورة 35 18
الإسماعيلية 36 18
السويس 35 18
العريش 27 16
رفح 27 15
راس سدر 38 21
نخل 34 14
نويبع 33 26
طابا 32 20
كاترين 31 12
الطور 33 22
شرم الشيخ 38 25
الغردقة 36 24
مرسى علم 35 19
الفيوم 38 18
بنى سويف 38 18
المنيا 39 21
أسيوط 40 18
سوهاج 40 18
قنا 41 20
الأقصر 42 23
أسوان 42 25
ابوسمبل 41 22
ادفو 42 24
الوادي الجديد 41 23
شلاتين 38 25
أبو رماد 38 24
حلايب 34 28
راس حدربة 34 26