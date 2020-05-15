درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

أخبار التوك شو.. رئيس لجنة مكافحة كورونا: الكمامات ليست عيبا ولا نطالب بـ «بدع».. وزير التعليم: مؤتمر لإعلان استعدادات امتحانات الثانوية الأحد.. وتعليق رمضان عبدالمعز على مشاركته في الاختيار