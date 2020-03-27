درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27-3-2020 بالقاهرة والمحافظات

وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :





*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا





*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين





*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات





*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية





*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط





*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات





*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة





*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم





*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي ما بعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)





*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا





*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية





*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد





وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.



