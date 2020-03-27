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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27-3-2020 بالقاهرة والمحافظات

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:32 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 - 3- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
 

الصغرى العظمى
 
- القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24
 
-طنطا الصغرى 15 والعظمى 24
 
- دمنهور الصغرى 15 والعظمى 21
 
- الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 21
 
-بلطيم الصغرى 14 والعظمى 20

 -بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22
 
- دمياط الصغرى 15 والعظمى 21

-الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 24

- الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 25

-  شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27
 
-الغردقة الصغرى 19 والعظمى 28
 
-مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 28
 
-الفيوم الصغرى 14 والعظمى 29
 
- الأقصر الصغرى 16 والعظمى 35   
 
- أسوان الصغرى 19 والعظمى 36    
 
- أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 38   
 
وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :

*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا 

*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات 

*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية

*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط 

*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات 

*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة 

*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم 

*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي ما بعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)

*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا 

*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية

*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد 

وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.


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