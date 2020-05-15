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محافظات

الهروب إلى الموت.. حكاية شاب قتله الطقس الحار بالدقهلية

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:48 ص
محمد أحمد مصطفي
محمد أحمد مصطفي حسين
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بدأت موجة حارة ، وبدأ معها العد التنازلي لعمر شاب لم يكمل عقده الثاني في الحياة ليموت غرقا بسبب الحر.

هنا في مياه ترعة بالسنبلاوين في الدقهلية جثة طافية تملها المياه حتى وصلت بها إلى أعين الناس فإذ بهم يهرولون لانتشال هذا الفتى الذي فقد حياته من أجل الهروب من الحر.

بدأت الأحداث حينما تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من ادارة النجدة يفيد بغرق شاب مقيم كفر طنبول الجديد التابعه لمركز السنبلاوين بمياه احدى الترع حيث تمكن اهالى القريه من استخراج الجثه .

وعلى الفور انتقل ضباط المركز إلى مكان الواقعة وتبين أن الشاب يدعى محمد أحمد مصطفي حسين١٩ عاما مقيم كفر الطنبول الجديد.
.
شهود عيان كانوا بصحبته أكدوا بسؤالهم أنهم قرروا الاستحمام داخل المياه بسبب شدة الحرارة خاصه مع الصيام وفجأة ابتعد الفقيد عنهم وحاولوا اللحاق به وإنقاذه ولكنه غرق وفارق الحياة.

تم نقل الجثة للمستشفى وأكد الطبيب الشرعى أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
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