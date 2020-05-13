الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا وتستمر 5 أيام.. الحرارة تصل لـ 43 درجة

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الخميس وحتى الإثنين، موجة شديدة الحرارة على البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا، يصاحبها أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.





وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري، يوم الأحد القادم، فيما تنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدي أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس المتوقع على القاهرة الكبرى، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، واعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 مايو وحتى الأثنين، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على بعض الطرق والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة.





ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 42 إلى 38 للعظمى والصغرى ما بين 26 إلى 22، وعلى السواحل الشمالية تتراوح العظمى ما بين 30 إلى 35، والصغرى ما بين 19 إلى 21، وعلى جنوب سيناء تتراوح العظمى بين 40 و38 والصغرى بين 25 و23، وعلى شمال الصعيد من 42 إلى 41 للعظمى والصغرى ما بين 26 إلى 23، وعلى جنوب الصعيد تتراوح ما بين 42 إلى 43 للعظمى والصغرى ما بين 28 إلى 25.

