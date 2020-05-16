AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على جميع محافظات الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 40

السبت 16/مايو/2020 - 08:15 ص
حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة
Advertisements
نورهان خفاجي

تشهد الأحوال الجوية، اليوم، السبت، طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، على القاهرة والوجه البحري يصاحبه أمطارا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.


وتكون حالة الطقس، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، لطيفة ليلا والرياح معتدلة، بينما تبقي حارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال ساعات النهار لطيفة ليلا، يصاحبها أمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.


وتكون حالة الطقس على محافظات الصعيد، شديدة الحرارة نهارا معتدلة ليلا، يصاحبها أمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.


وتسجل درجات الحرارة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى و23 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى و22 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و23 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى و25 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى و27 للصغرى.

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد: أمطار على سواحل البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

طقس شم النسيم.. معتدل على القاهرة ومائل للحرارة على الصعيد.. والعظمى 34 درجة

طقس شم النسيم.. الأرصاد تزف بشرى سارة حول درجات الحرارة اليوم

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على جميع المحافظات.. والعظمى 40 درجة

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وأمطار خفيفة بعدة مناطق غدا

الأرصاد: طقس الغد معتدل يصاحبه أمطار خفيفة بعدة مناطق.. والقاهرة تسجل 29

ترشيحاتنا

خالد أبو بكر: إلغاء الحظر وارد

محمد زيدان يفتح قلبه لشيخ الحارة: حسام غالى شتمنى ولم أندم على زيارة علاء وجمال مبارك في السجن.. ويوضح سبب انفصاله عن مى عز الدين

امرأة عمران.. تعرف على اسمها وأحداث قصتها مختصرة

سدوا بابها بالأسمنت.. طبيبة عراقية تفاجئ بأفعال الجيران بعد خروجها من العزل

بإطلالة رمضانية.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها.. شاهد

فاروق جعفر يهاجم اتحاد الكرة: خصم نقاط مباراة الأهلي من الزمالك غير قانوني.. فيديو

AdvertisementS

للمرة الثالثة.. وزارة الصحة تتسلم 30 طنًا من المستلزمات الطبية والوقائية هدية من الصين

بنسبة 100%.. شركة أمريكية تعلن توصلها إلى جسم مضاد يحمي من عدوى كورونا

فوائد شرب الماء على ثلاث مرات.. الإمام الشعراوي يكشف عنها

وصلت تل أبيب بعد عملية تهريب سرية.. أول وزيرة من أصل اثيوبي في إسرائيل

بالأسماء.. وفاة 8 من أطقم التمريض بالجيش الأبيض بسبب كورونا

سدوا بابها بالأسمنت.. طبيبة عراقية تفاجئ بأفعال الجيران بعد خروجها من العزل

فقد أمه.. بالصور طائر يتعلق بطفل صغير ويرفض الطيران

البرنس.. أيمن عزب يتزوج دنيا عبد العزيز بعد 28 عاما على فشله في الزواج من والدتها

حميات إمبابة: العزل الذاتي للمرضى في البيت أفضل بكثير من المستشفى

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة

شاهد.. أحدث ظهور لصالح جمعة بعد شائعة استغناء الأهلي عنه

أخبار الفن.. أحمد فلوكس يكشف في تسجيل صوتى حقيقة اعتدائه على فرد أمن.. شهر العسل بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة على الكورنيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحمام.. الكاميرا تفضح وزير التعليم الفرنسي على الهواء.. فيديو

22 فائدة لـ الفراولة

تويوتا ياريس 2020 toyota yaris .. كل ما تريد معرفته عنها بالتفصيل..صور