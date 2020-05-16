الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على جميع محافظات الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 40

تشهد الأحوال الجوية، اليوم، السبت، طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، على القاهرة والوجه البحري يصاحبه أمطارا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





وتكون حالة الطقس، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، لطيفة ليلا والرياح معتدلة، بينما تبقي حارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال ساعات النهار لطيفة ليلا، يصاحبها أمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وتكون حالة الطقس على محافظات الصعيد، شديدة الحرارة نهارا معتدلة ليلا، يصاحبها أمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





وتسجل درجات الحرارة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى و23 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى و22 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و23 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى و25 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى و27 للصغرى.

