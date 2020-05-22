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فن

مسلسل سكر زيادة الحلقة 28 .. نادية الجندي تقع في فخ النصب

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:52 ص
مسلسل سكر زيادة
مسلسل سكر زيادة
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شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة الـ 28 من مسلسل سكر زيادة تعرض عصمت " نادية الجندي " للنصب بعدما يخبرها رجل لبناني أن والدتها فوزية " سميحة" وريث قصر ثمنه 50 مليون جنيه. 

ويشترط الرجل الحصول على 2 مليون قبل بيع ومليون جنيه بعد بيع القصر لكي تحصلان على الميراث على وعد بأنه سيعيد الأموال لهما وتقوم عصمت بجمع المبلغ بمساعدة كريمة  " نبيلة عبيد" و جميلة " هالة " فاخر". 

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وتكشف الأحداث أن هذا المحامي كان نصابا ولا يوجد ورث وأنه أخذ الأموال وسافر، ووقتها تتشاجر معها "كريمة" وجميلة" وتتطالبانها بأموالهما.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة ايوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.
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