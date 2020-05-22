رأس كتكت.. أخطاء فادحة واجهت مسلسل البرنس

أثيرت حالة كبيرة من الجدل، حول مسلسل البرنس ، للفنان محمد رمضان ، المعروض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، عبر قناة dmc الفضائية، بسبب وجود عدة أخطاء فادحة بالمسلسل.









الخطأ الأول

سخر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على خطأ فادح شهدته الحلقة الأولى، بعدما تم تبديل سيارة بأخرى بشكل غير مبرر.









وعلق الإعلامي تامر بشير المتخصص في برامج السيارات على المشهد عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا: جاتله عربيه اكسنت Rb معجونة من وشهااااا ...يسبها ترجع عادي لا البرنس بقى .. طلعت من السمكره النترا.





الخطأ الثاني

قبل عدة أيام، تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور من الحلقتين السابعة والثامنة لمسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان، والتي ظهر فيها داخل غرفة العناية المركزة بعد الحادث المدبر له من قبل أشقائه.





وظهر محمد رمضان، مستلقيًا على ظهره على أحد أسرة العناية المركزة، وفي يده اليسرى فقط عدد كبير من الأسلاك، منها 6 أسلاك في منطقة الكوع، وهو ما جعل عددا كبيرا من النشطاء يسخرون من هذا الخطأ.





الخطأ الثالث

في الحلقة 14 من مسلسل «البرنس»، وقع صناع المسلسل في خطأ آخر، وذلك في مشهد القبض على محمد رمضان، إذ ألقت قوات الشرطة القبض عليه بتهمة السرقة بالإكراه، وذلك دون تفتيش شقته، وتحريز المضبوطات التي بداخل شقته، كما وجه محامون اتهامات بعدم قانونية التحقيقات التي جرت في النيابة.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.





الخطأ الرابع