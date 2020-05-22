مقر الزمالك يرفع لافتات "نادي القرن الحقيقي"..صور

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بوضع لافتات على سور النادي بتنصيب الزمالك ناديا للقرن الأفريقي وكتب مسؤولو النادي الأبيض على اللافتات: " الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النادي للجوء للمحكمة الرياضية للمطالبة بالحصول على لقب نادي القرن الافريقي.
وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع اللجنة المكلفة بإعداد ملف النادي الخاص بأزمة لقب نادي القرن، الذي يطالب النادي اللأبيض بالحصول عليه في الفترة الحالية.
وشهدت الجلسة استفسار رئيس الزمالك عن أخر المستجدات في هذا الملف، وطالبهم بجمع كل المستندات الخاصة بهذه القضية ما بين اللوائح والنتائج وعدد البطولات الإفريقية. وأخطر مرتضى منصور أعضاء اللجنة بأنه سيتم الاستعانة ببعض الخبراء القانونيين والرياضيين للحصول على نصائحهم في بعض الأمور.
الجدير بالذكر أن اللجنة تضم كل من المستشار أحمد جلال إبراهيم والمهندس هاني زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى.