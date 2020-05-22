مقر الزمالك يرفع لافتات "نادي القرن الحقيقي"..صور

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بوضع لافتات على سور النادي بتنصيب الزمالك ناديا للقرن الأفريقي وكتب مسؤولو النادي الأبيض على اللافتات: " الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".





يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النادي للجوء للمحكمة الرياضية للمطالبة بالحصول على لقب نادي القرن الافريقي





وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع اللجنة المكلفة بإعداد ملف النادي الخاص بأزمة لقب نادي القرن، الذي يطالب النادي اللأبيض بالحصول عليه في الفترة الحالية.





وشهدت الجلسة استفسار رئيس الزمالك عن أخر المستجدات في هذا الملف، وطالبهم بجمع كل المستندات الخاصة بهذه القضية ما بين اللوائح والنتائج وعدد البطولات الإفريقية. وأخطر مرتضى منصور أعضاء اللجنة بأنه سيتم الاستعانة ببعض الخبراء القانونيين والرياضيين للحصول على نصائحهم في بعض الأمور.





الجدير بالذكر أن اللجنة تضم كل من المستشار أحمد جلال إبراهيم والمهندس هاني زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى.