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محافظات

بينهم طبيبان.. البحيرة تسجل 26 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 02:58 ص
البحيرة تسجل 26 إصابة
البحيرة تسجل 26 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا
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جمالات الدمنهورى
سجلت محافظة البحيرة 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم من المخالطين لحالات إيجابية بعد تأكيد نتائج التحاليل التي أرسلت للمعمل المشترك بينهم حالتين من الجيش الأبيض لطبيبين يعملان بمستشفتي دمنهور التعليمي والحميات، وتم تحويلهم للحجر الصحي لإتخاذ إجراءات العلاج اللازمة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة، على إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال فرق الترصد وإدارة الطب الوقائي مع الحالات الإيجابية، التي ظهرت نتائج تحاليلهم وتم تحويلهم للحجر الصحي لتلقي العلاج، مشيرًا إلى تكثيف حملات الرش والتطهير التعقيم أماكن إقامة المصابين والمخالطين لهم.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى أمس السبت.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.

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