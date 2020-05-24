وزير الري يوجه كلمة للمواطنين من الحجر الصحي

وجه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى رسالة للشعب المصرى بمناسبة العيد من الحجر المنزلى الذى التزم به لمدة 14 يوما بعد لقائه بمحافظ الدقهلية الذى تبين إصابته بفيروس كورونا.



وكتب عبد العاطى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وذكرنا وصالح أعمالنا.. عيد فطر مبارك، كل عام وأنتم بخير".



كان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذى أعلن إصابته بفيروس كورونا لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائي والمشروعات المشتركة.



وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إنه بصحة جيدة وأنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال لقاء بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي أُعلن إصابته بالفيروس، وشملت تلك الإجراءات ارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي.



وأشار إلى أنه سيتم تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص كل المخالطين فى ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة.



وأعرب الدكتور عبد العاطى على خالص تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، موجها نصيحة للمصريين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وأن ذلك الفيروس اللعين قريب من الجميع.



وأكد المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى أن الوزير يتابع مهام عمله بنفسه رغم تعرضه للحجر المنزلى بعد لقائه بمحافظ الدقهلية المصاب بفيروس كورونا.



وأضاف السباعى لصدى البلد أن الوزير يتبع تعليمات وزارة الصحة، ولم يمنعه الحجر الصحى من ممارسة مهام عمله بكل جدية من منزله، وطمأن الجميع أن الوزير بخير وفي صحة جيدة.

