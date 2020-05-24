الأنبا مقار يحتفل بعيد تكريس كنيسة القديس يوحنا الإنجيلي

احتفل دير السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب ببرية الفرمة - طريق الإسماعيلية، اليوم، بعيد تكريس الكنيسة التي بنيت باسم شفيعه القديس يوحنا الإنجيلي في مدينة الإسكندرية.
وصلى نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والمشرف على الدير ومعه مجمع الرهبان مساء أمس صلاة العشية وطيب نيافته خلالها رفات القديس الموجودة بالدير، ثم تسبحة نصف الليل والقداس الإلهي صباح اليوم.
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كان قداسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك اعاده الله على المصريين بخير.
وجاء في نص البرقية، "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك.
وقال البابا تواضروس الثاني أحيي جهودكم المخلصة التي تبذلونها لأجل صالح الشعب المصري وتحقيق تطلعاته وآماله. كما أود أن أشيد بتعاملكم الحكيم في أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصكم على حماية شعبكم من أخطار الفيروس.
وتابع، مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن في طريق التنمية والاستقرار والازدهار. وأن يحفظ مصر والمصريين من كل سوء".