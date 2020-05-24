عام بـ 1000 عام.. أول توثيق لإنجازات السيسي في أفريقيا.. ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري.. وتعزيز دور القطاع الخاص





وأكدت الدكتورة حنان طاهر حدوث طفرة فى العلاقات الاقتصادية المصرية مع أفريقي ا؛ حيث استهدفت السياسة المصرية تعزيز علاقتها الاقتصادية مع أفريقيا باعتبارها أولوية استراتيجية من خلال زيادة الاستثمارات المصرية في دول القارة، ولتدعيم التعاون الاقتصادي في المجالات وثيقة الصلة بالتنمية، ولا سيما في ظل الإصلاحات في مجال الاستثمار، والتي تضمنت إصدار عدة قوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة.





التبادل التجاري

وقالت إن تلك الخطوات أدت إلى وقالت إن تلك الخطوات أدت إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري ، وتطور حجم العلاقات البينية مع دول القارة الأفريقية، فطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمير 2018، ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا إلى 4.2 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017، بزيادة بلغت قيمتها 777.4 مليون دولار.





وفي إطار مجابهة التحديات التي تؤثر على تدفق المنتجات والسلع مثل العقبات المتعلقة بالشحن ونقل البضائع بين أسواق الدول الأفريقية ، فضلًا عن ارتفاع معدلات المخاطر، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الآليات لتعزيز حجم التجارة البينية مع دول القارة؛ من بينها: تدشين استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية.





دور القطاع الخاص

وكان للقطاع الخاص دور مهم باعتباره شريكًا أساسيًّا في عملية ا



كما اتخذت مصر العديد من الخطوات لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول الأفريقية خاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كما تنامت وكان للقطاع الخاص دور مهم باعتباره شريكًا أساسيًّا في عملية ا لتنمية الاقتصادية الأفريقية ، ولا سيما بعد توقيع الحكومة المصرية والبنك الدولي اتفاقية قيمتها مليار دولار في منتدى "أفريقيا 2018"، لدعم دور القطاع الخاص المصري في تحقيق النمو المتكامل، مما سيساهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتسهيل تأسيس الشركات، وخلق المزيد من فرص العمل، حيث تتعدد الشركات المصرية التي تستثمر في أفريقيا، وأبرزها شركات: المقاولون العرب، والقلعة (القابضة)، والسويدى إلكتريك (السويدى للكابلات)، وأوراسكوم للإنشاءات.كما اتخذت مصر العديد من الخطوات لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول الأفريقية خاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.كما تنامت التكتلات الاقتصادية ، التي تستهدف دعم أواصر علاقات التعاون مع الدول والتكتلات الأفريقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي.





ومن أهم التكتلات الاقتصادية التي ترتبط مصر بعلاقات معها: الكوميسا، والساحل والصحراء، والسيماك، والإيموا، والإيكواس، وتجمع السادك.



