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خالد أبو بكر: توثيق إنجازات مصر خلال رئاسة الاتحاد الافريقى..غدا

السبت 08/فبراير/2020 - 09:50 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
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عبد الخالق صلاح
أكد خالد أبو بكر، على ضرورة التوثيق للفترة التي ترأست فيها مصر الاتحاد الإفريقى، متوقعًا أن  يشهد يوم غدًا حدثًا ضخمًا خلال تسليم مصر رئاسة القارة إلى دولة جنوب إفريقيا. 

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، :"أتوقع أن يكون هناك تقرير ضخم من رئاسة الجمهورية  ووزارة الخارجية وإنفوجراف كبير من هيئة الاستعلامات.. أتوقع حدثًا كبيرًا غدًا يتضمن إنجازات مصر خلال رئاستها في الاتحاد الإفريقي، وما قدمته مصر طوال عام مضى أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقى".

وواصل: "نحن نؤرخ للأجيال القادمة.. رئاسة مصر كانت متفردة وأتوقع أن يكون الجميع على قدر الحدث"، مشيدًا بما قدمه الخارجية والبعثات الدبلوماسية المصرية في القارة الإفريقية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل صباح اليوم السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في القمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين التي تعقد يومي التاسع والعاشر من فبراير الجاري تحت شعار "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا" بحضور رؤساء 31 دولة، و4 رؤساء حكومات، و7 وزراء خارجية، و3 نواب رؤساء دول أفريقية بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ورئيسي وزراء كندا والنرويج.

وأوضح السفير "راضي" أن القمة الإفريقية العادية بأديس أبابا سوف تشهد تسلم جنوب إفريقيا رئاسة الاتحاد الإفريقى من مصر لمدة عام.
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