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توك شو

لا ليا حبيب ولا غريب.. دنيا ماهر: الجملة كانت ثقيلة على قلبي..فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:50 ص
الفنانة دنيا ماهر
الفنانة دنيا ماهر
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نورهان رأفت
قالت الفنانة دنيا ماهر ، إن أمتع شيء في التمثيل ، هو أن الفنان يكون قادر على التنكر في أكثر من شخصية وأكثر من حالة نفسية مختلفة.

وأضافت الفنانة دنيا ماهر عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على القناة الأولى، أن أكثر ما يسعدها هو أن الجمهور يشعر بإختلاف حقيقي في أدوارها، فلا يخلط بين دورها في مسلسل وأخر، نظرا لما تقدمة من أختلاف في الأدوار.

وأشارت دنيا ماهر إلى أنها تعتبر أختلاف أدوارها، ورؤية الجمهور لها في كل مرة بأنها وجه جديد ميزة فنية، فـ الدور الذي قدمته في مسلسل "سجن النسا" يختلف عن دورها في مسلسل "بـ 100 وش"  .

وأوضحت "ماهر" أنها بمجرد أن عرفت أن مخرجة العمل كاملة أبو ذكري، وستشارك الفنان أسر ياسين والفنانة نيللي كريم، شعرت بالفرحة.

وتابعت: أن شخصية "نجلاء" التي قامت بها في "بـ 100 وش" شخصية متناقضة وعجيبة ، وردود أفعالها غريبة ومضحكة، وعندما قرأت جملة "لاليا حبيب ولا قريب ولا غريب" شعرت بأنها ثقيلة على قلبها ولسانها وأخذت وقت للتدريب عليها.
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