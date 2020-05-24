AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عيد سعيد من أفراد عصابة بـ 100 وش.. أسر ياسين ونيللى كريم

الأحد 24/مايو/2020 - 12:05 ص
اسر ونيللى
اسر ونيللى
Advertisements
محمد بدران



حرص الفنان آسر ياسين على تهنئة جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


ونشر أسر صورة له بصحبه نيللى كريم وعلق قائلًا: "‏‏‏‏‏ نتمني نكون أسعدناكم السنة ديه زي ما احنا اتبسطنا بيكم..
#عيد_سعيد من أفراد عصابة #ب١٠٠_وش"


ويشارك آسر ياسين في مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث

مسلسل "بـ 100 وش" كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آسر ياسين يروج لمسلسل بـ 100 وش .. فيديو

شاهد .. نيللي كريم تغني شعبي لأول مرة برفقة آسر ياسين

نيللي كريم تروج لمسلسل بـ ١٠٠ وش بنشر البوستر الدعائي.. شاهد

نيللى كريم وآسر ياسين يشعلان التيك توك.. شاهد

نبيل الحلفاوي يشيد بمسلسل بـ 100 وش.. وآسر ياسين يرد

بشعر أشقر.. شاهد نيللى كريم امرأة عجوز

ترشيحاتنا

من ملفات المخابرات المصرية .. عرض مسلسل "هجمة مرتدة" لـ أحمد عز وهند صبرى فى هذا الموعد

كان يرتدى حزاما ناسفا.. أحمد موسى يكشف سبب عدم تفجير هشام عشماوي نفسه لحظة القبض عليه

إصابة 13 بفيروس كورونا في أسيوط

28 حالة.. مصر تسجل أكبر معدل وفيات يومية بفيروس كورونا

أخبار الاهلي .. رمضان صبحي يقترب من الانضمام للمارد الاحمر نهائيا.. أسباب تعثر صفقة باهر المحمدي

الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر .. لا يعرفها الكثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية

الشيف أحمد عادل يقدم طريقة عمل البيتي فور بأقل تكلفة