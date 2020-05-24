عيد سعيد من أفراد عصابة بـ 100 وش.. أسر ياسين ونيللى كريم













حرص الفنان آسر ياسين على تهنئة جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.









ونشر أسر صورة له بصحبه نيللى كريم وعلق قائلًا: "‏‏‏‏‏ نتمني نكون أسعدناكم السنة ديه زي ما احنا اتبسطنا بيكم..

#عيد_سعيد من أفراد عصابة #ب١٠٠_وش"









ويشارك آسر ياسين في مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث





مسلسل "بـ 100 وش" كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020



