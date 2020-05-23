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فن

بعد تعطيل مخطط العصابة.. الحلقة 29 من مسلسل بـ 100 وش تتصدر مؤشرات البحث على جوجل

السبت 23/مايو/2020 - 09:43 ص
بـ 100 وش
بـ 100 وش
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آيه عاطف
احتلت الحلقة الـ 29 من مسلسل "بـ100 وش" لنيللي كريم وآسر ياسين، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

بدأت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "بـ100 وش" على قناة "الحياة"، بتخطيط العصابة لعملية النصب، وأكد آسر ياسين أن عليهم أن تتم كل تفصيلة بشكل جيد لأنه من المفترض أن يسافروا اليوم إلى سويسرا بعد انتهاء العملية.

وتحدث مفاجأة على الجانب الآخر أن شخصا من الذين نصبوا عليهم يجد نجلاء ويهاتف الشرطة لتأتي لها، وهو ما يجعل العصابة تؤجل كل خططها حتى يعرفوا ما سيحدث لنجلاء.

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مسلسل بـ 100 وش بطولة النجمة نيللى كريم، والنجم آسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020. 
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