مطالبات إن ميتقبضش علينا.. آسر ياسين يداعب جمهور مسلسل ب 100 وش

نشر النجم آسر ياسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة له ولأبطال مسلسل ب 100 وش.









في مطالبات جماهيرية ان عيون مصر الساهرة ماتقبضش علينا..#justsaying 🤷🏽‍♂️#ب_١٠٠_وش". وعلق آسر ياسين على الصورة قائلًا: "





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يشارك آسر ياسين في مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020