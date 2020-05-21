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فن

مطالبات إن ميتقبضش علينا.. آسر ياسين يداعب جمهور مسلسل ب 100 وش

الخميس 21/مايو/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم آسر ياسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة له ولأبطال مسلسل ب 100 وش. 


وعلق آسر ياسين على الصورة قائلًا: "في مطالبات جماهيرية ان عيون مصر الساهرة ماتقبضش علينا..#justsaying 🤷🏽‍♂️#ب_١٠٠_وش".

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يشارك آسر ياسين في مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020
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