AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على طريقة بروفيسور المسلسل الإسباني لاكاسا دي بابيل.. آسر ياسين يشعل تيك توك

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:24 م
اسر ياسين
اسر ياسين
Advertisements
ميرنا محمود
شارك الفنان آسر ياسين جمهوره بفيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي  تيك توك.

وظهر  آسر ياسين بطريقة كوميدية بتقمص شخصية البروفيسور في طريقة لبسه وشكله من المسلسل الإسباني لاكاسا دي بابيل.

اقرأ أيضا:


نال الفيديو  إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات كالآتي:
البروفيسور عمر 
احلي برفيسور دا ولا ايه
المسلسل يجنن 
مبروك عليك احلي مسلسل و احلي تمثيل
بنحبك جدا يا أسر ياسين

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بمقابلة آسر ياسين لسارة التونسي لمعرفة كل ما يخص الأرض التي يردون ان يأخذوها ضمن عملية النصب على صديقه.

وعلى الجانب الآخر مازالت الشرطة تبحث عنهم، وتوصلوا إلى ماجي التي تجسدها علا رشدب فهم يشكون أنها من تصنع الميكب إلى العصابة.
مسلسل "بـ100 وش"، يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
@asseryassin

##asseryassin ##b100wesh ##lacasadeboulak ##آسر_ياسين ##ب100وش ##lacasadepapel ##asser_yassin ##ramadan2020 ##ramadan

♬ Bella ciao - HUGEL Remix Extended - El Profesor
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيللي كريم تروج لمسلسل بـ ١٠٠ وش بنشر البوستر الدعائي.. شاهد

نيللى كريم وآسر ياسين يشعلان التيك توك.. شاهد

هاشتاج بـ 100 وش يتصدر تويتر.. ومغردون: "تستحقوا لقب الأسطورة"

نيللي كريم ترقص على أنغام تتر مسلسل بـ100 وش.. شاهد فيديو

لا كاسا دي بابل الغلابة.. بـ 100 وش يتصدر تويتر عقب سرقة الفلوس من البنك

على أنغام رقصة شهيرة.. آسر ياسين وطاقم مسلسل 100 وش يشعلون إنستجرام

ترشيحاتنا

خاص صدى البلد.. الشرقاوى نجم المظاليم يكشف تطورات إصابته بـ كورونا

بعد الزيادة السنوية.. تعرف على مصروفات المدارس المصرية اليابانية لعام 2021

البحرية الإيرانية تتحدى أمريكا وتواصل أنشطتها في الخليج العربي

القميص رقم 10 .. بايرن ميونخ يغري ليروي ساني بعد التخلي عن كوتينيو

من مطبخك.. نوع مهمل من البذور يساعد على خفض الكوليسترول

فى ذكرى رحيل سناء يونس.. مأساة عاشتها فى أيامها الأخيرة

AdvertisementS

صحة النواب توضح موعد فك حظر التجول عن المقاهى والمطاعم وتكشف الشروط

بعد الزيادة السنوية.. تعرف على مصروفات المدارس المصرية اليابانية لعام 2021

عميد طب قصر العيني تنفي صحة إجراء تحاليل فيروس كورونا بالمنازل

النقل العام: الكمامة شرط أساسي لصعود الأتوبيسات.. وغرامة ٤ آلاف جنيه للمخالفين

التقى محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

أخبار التوك شو.. سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. ضيف أحمد موسى يبكي على الهواء.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الفطر

دراسة جديدة تؤكد قتل فيروس كورونا تلقائيا داخل سيارتك

القاهرة 43 درجة.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة يصاحبه أمطار على الصعيد

أمن كومباوند عبدالله السعيد يرفض استقبال ضيوفه.. واللاعب يحرر محضرًا.. تفاصيل

الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة غدا.. وانكسار الموجة الحارة الجمعة

للا فضة: نجاحى فى البرنس مش صدفة.. ولم أدخل الفن بالواسطة

صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ صحبة كلبها.. عائشة بن أحمد تتألق بالكاجوال

توقف النشاط الكروي في مصر يحول لاعب كرة قدم إلى بائع كنافة.. وكالة أمريكية ترصد قصة كفاح مدافع فريق بني سويف محروس محمود.. صور

احذريها.. أشهر مشكلات خبز الكحك والبسكويت وطرق حلها