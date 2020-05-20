على طريقة بروفيسور المسلسل الإسباني لاكاسا دي بابيل.. آسر ياسين يشعل تيك توك

شارك الفنان آسر ياسين جمهوره بفيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.





وظهر آسر ياسين بطريقة كوميدية بتقمص شخصية البروفيسور في طريقة لبسه وشكله من المسلسل الإسباني لاكاسا دي بابيل.





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نال الفيديو إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات كالآتي:

البروفيسور عمر

احلي برفيسور دا ولا ايه

المسلسل يجنن

مبروك عليك احلي مسلسل و احلي تمثيل

بنحبك جدا يا أسر ياسين





بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بمقابلة آسر ياسين لسارة التونسي لمعرفة كل ما يخص الأرض التي يردون ان يأخذوها ضمن عملية النصب على صديقه.





وعلى الجانب الآخر مازالت الشرطة تبحث عنهم، وتوصلوا إلى ماجي التي تجسدها علا رشدب فهم يشكون أنها من تصنع الميكب إلى العصابة.

مسلسل "بـ100 وش"، يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.





مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.