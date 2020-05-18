آسر ياسين يرد على اتهامه بإهانة القضية الفلسطينية في "ب100 وش"

تعرض النجم آسر ياسين لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائه الكوفية الفلسطينية" الشهيرة.





وذلك، خلال مشهد النصب عن طريق جمع التبرعات للفقراء والمساكين، الأمر الذي اعتبره البعض إشارة للقضية الفلسطينية.





رد آسر عبر حسابه على توتير، كاتبا: "مش مقصود بيها التجريح في أي حد.. في وقت الجامعة ناس كتير كانت بتلبس الكوفية تضامنا مع القضية، الملبس له علاقة بالفترة العمرية للشخصية وليس مضمون المشهد.. كل الاحترام والتقدير للأخوة الفلسطينيين أكيد".







