AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

آسر ياسين يرد على اتهامه بإهانة القضية الفلسطينية في "ب100 وش"

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تعرض النجم آسر  ياسين لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائه الكوفية الفلسطينية" الشهيرة.

وذلك، خلال مشهد النصب عن طريق جمع التبرعات للفقراء والمساكين، الأمر الذي اعتبره البعض إشارة للقضية الفلسطينية.

رد آسر عبر حسابه على توتير، كاتبا: "مش مقصود بيها التجريح في أي حد.. في وقت الجامعة ناس كتير كانت بتلبس الكوفية تضامنا مع القضية، الملبس له علاقة بالفترة العمرية للشخصية وليس مضمون المشهد.. كل الاحترام والتقدير للأخوة الفلسطينيين أكيد".


مسلسل "بـ100 وش"، يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر أبو السعود ينضم لأسرة مسلسل بـ 100 وش

عرض مسلسل 100 وش على شاشة دبي في رمضان

بعد الحلقة الثانية من 100 وش.. اسر ياسين يتصدر تويتر

بسبب 100 وش.. آسر ياسين ونيللي كريم يتصدران تريند تويتر

فيديوجراف.. رقص آسر ياسين ونيللي كريم على تيك توك

بعد ورطة آسر ياسين ونيللي كريم .. مسلسل بـ100 وش مطلوب على جوجل

ترشيحاتنا

مينفعش..أحمد حسنين عن مقارنته بالفنان عمر الشريف

شائعة| نقيب المأذونين ينفي سحب الدفاتر ووقف عقود الزواج.. فيديو

أخبار الفن: ثراء جبيل: العلاقات الجنسية مهمة في بعض أنواع الدراما .. آثار الحكيم: هالة سرحان تحرشت بي 3 أيام

تعرف على 4 شركات للسيارات ساهمت فى الحرب العالمية الأولى.. صور

مصرع طيار من القوات الجوية الملكية الكندية تحطمت طائرته في حادث مأساوي | فيديو

نتائج مبشرة.. عقاقير الإنترفيرون تساعد على مكافحة كورونا

AdvertisementS

سقوط أباطرة الكيف.. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 32 مليون جنيه قبل العيد

مقترحات برلمانية لسداد ديون السكة الحديد

6 عملات كبرى تهوى أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 17-5-2020

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب أعلى عقار بباب الشعرية.. صور

شديد الحرارة.. الأرصاد: القاهرة تسجل 42 اليوم وهذا هو موعد انكسار الموجة

آثار الحكيم: هالة سرحان تحرشت بي لمدة 3 أيام

أخبار الفن: ثراء جبيل: العلاقات الجنسية مهمة في بعض أنواع الدراما .. آثار الحكيم: هالة سرحان تحرشت بي 3 أيام

إسرائيل تكشف عن ملابسات وفاة السفير الصيني لديها وبكين ترسل محققين

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

تربينا على المشاهد الحميمية.. ثراء جبيل: حذف مشاهد الحب يولد الكبت.. والعلاقات الجنسية مهمة في بعض أنواع الدراما| حوار

مذكور في التوراة.. القصة الكاملة لـ نهر الدم في إسرائيل وعلاقته بشهر رمضان.. صور

اعتدال ونقاء حالة الطقس اليوم الاثنين في جميع محافظات الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادفة فريدة.. ولادة طفلة في نفس تاريخ ميلاد والدتها وشقيقتها وذات المستشفى..شاهد

بعد إقامة حفل شواء بمنزلها.. سيدة تكتشف إصابتها بـ كورونا وتعتذر لضيوفها

تعرف على 4 شركات للسيارات ساهمت فى الحرب العالمية الأولى.. صور