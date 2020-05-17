AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

آسر ياسين يشعل إنستجرام بفيديو كوميدى من متابع.. شاهد

الأحد 17/مايو/2020 - 11:55 م
اسر ياسين
اسر ياسين
Advertisements
محمد بدران

شارك الفنان آسر ياسين جمهوره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو من أحد متابعيه.

وظهر خلال الفيديو أحد متابعيه وهو يشيد ويتغزل بدور النجم اسر ياسين فى مسلسل "بـ 100 وش" بطريقة كوميدية نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

بدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، باتصال حبيبة اسر ياسين القديمة به لتخبره ان زوجها ضربها.

وعلى الجانب كان يراقبها اسلام ابراهيم لانهم يريدون ان ينصبوا غلى زوجها وحينما تقابلا، تحدث اسلام الي نيللي كريم لتستمع الى المقابلة وما يقولونه، وعرفت انه حن الي حبه القديم ويخونها.

يشارك النجم اسر ياسين فى السباق الرمضانى بمسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيللي كريم وآسر ياسين نصابين في برومو "بـ 100 وش" على الحياة.. فيديو

نيللي كريم تروج لمسلسل بـ ١٠٠ وش بنشر البوستر الدعائي.. شاهد

نيللى كريم وآسر ياسين يشعلان التيك توك.. شاهد

نبيل الحلفاوي يشيد بمسلسل بـ 100 وش.. وآسر ياسين يرد

شاهد.. علا رشدى برفقة آسر ياسين في بـ100 وش

أبيض وأسود .. آسر ياسين من كواليس مسلسل بـ 100 وش

ترشيحاتنا

الديون تلاحق الأمير هاري وزوجته ميجان.. تفاصيل

خطوات اتحاد الكرة بعد قرارات رئاسة الوزراء.. إبراهيم فايق ينفعل ويحلل الموقف

تعليق وزارة الشباب على قرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط.. فيديو

هذه الفئات مستثناة من قرار الحظر خلال العيد .. فيديو

قصة مأساوية.. حرمته كورونا من الحياة ووداع أبنائه

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2020 : العملي 27 يونيو .. والنظري 25 يوليو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا