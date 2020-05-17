آسر ياسين يشعل إنستجرام بفيديو كوميدى من متابع.. شاهد

وظهر خلال الفيديو أحد متابعيه وهو يشيد ويتغزل بدور النجم اسر ياسين فى مسلسل "بـ 100 وش" بطريقة كوميدية نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

شارك الفنان آسر ياسين جمهوره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو من أحد متابعيه.

بدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، باتصال حبيبة اسر ياسين القديمة به لتخبره ان زوجها ضربها.

وعلى الجانب كان يراقبها اسلام ابراهيم لانهم يريدون ان ينصبوا غلى زوجها وحينما تقابلا، تحدث اسلام الي نيللي كريم لتستمع الى المقابلة وما يقولونه، وعرفت انه حن الي حبه القديم ويخونها.

يشارك النجم اسر ياسين فى السباق الرمضانى بمسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.