مسلسل بـ ١٠٠وش الحلقة 24.. آسر ياسين يخون نيللي كريم

بدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، باتصال حبيبة اسر ياسين القديمة به لتخبره ان زوجها ضربها.





وعلى الجانب كان يراقبها اسلام ابراهيم لانهم يريدون ان ينصبوا غلى زوجها وحينما تقابلا، تحدث اسلام الي نيللي كريم لتستمع الى المقابلة ومايقولونه، وعرفت انه حن الي حبه القديم ويخونها.





مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



