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فن

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 23 .. نيللي كريم وآسر ياسين يخططان لسرقة جديدة

السبت 16/مايو/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة
بدأت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بخطوبة نيللي كريم لـ آسر ياسين، وبعدها يكتشف الأخير أن صديقه يحاول أن يتقرب منها.

وتقنعه "سكر" أن ينتقموا منه بسرقة كل أمواله، وعلى الجانب الآخر والدته كانت غير راضية عن خطوبته من نيللي كريم، ولكنه أقنعها بها.

وبعد تفكير قرّر آسر ياسين أن يسرقوا صديقه الذي تتخطي ثروته النصف مليار جنيه، وبدأوا يخططون للعملية.

مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
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