عزل ذاتي في الرحمانية بالشرقية عقب وفاة أحد أبناء القرية مصابا بكورونا ..صور

نظم أهالي قرية الرحمانية التابعة لمركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية ، حجرًا منزليًّا ذاتيًّا عقب وفاة أحد أبناء القرية مصابًا بفيروس كورونا المستجد.

فيما أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، أنه تم إجراء أعمال التعقيم والتطهير للقرية؛ عقب اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة أحدهم.





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وأضاف المصدر، أن وفاة أحد شباب القرية كانت عقب أيام من وفاة شقيقه الذي يعمل في عيادة أحد الأطباء، كما أنه يعمل مع عضو مجلس النواب.

فيما سادت حالة من الغضب بمواقع التواصل الاجتماعي؛ تتهم عضو مجلس النواب، بتسهيل خروج جثمان أحد المتوفين نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد من دون اتخاذ أي من الإجراءات الوقائية والاحترازية في دفن الجثة.

من جانبه، نفى عضو مجلس النواب، تلك الشائعات، مؤكدًا أنه من غير المعقول أن يتدخل أي شخص لتسهيل خروج أي متوفى بكورونا دون اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل مع غسل ودفن المتوفى.



