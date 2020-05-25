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أخبار العالم

الحكومة النمساوية: مليار يورو لدعم المدن لمواجهة كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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ا ش ا
أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الاثنين، عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو؛ لدعم المدن والبلديات في مواجهة العواقب الاقتصادية لأزمة فيروس "كورونا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم للمستشار النمساوي سباستيان كورتس ونائب المستشار فيرنر كوجلر "الشريك في الائتلاف الحكومي" وجيرنوت بلوميل وزير مالية النمسا.

وقال المستشار النمساوي، إن هذه المساعدات سوف تستمر حتى ديسمبر من العام المقبل 2021 وتدعم المدارس ورياض الأطفال ودور المعاشات والمؤسسات الثقافية وحتى وسائل النقل العام.

وأوضح كورتس أن الحكومة الفيدرالية لديها حاليا هدفين متوازيين وهما إبقاء أعداد المصابين منخفضة وتحفيز الاقتصاد. 
ومن جانبه، أكد كوجلر نائب المستشار أن البلديات هي "أكبر المستثمرين في البلاد"، وبالتالي يجب الحفاظ على قوتها الاستثمارية.

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