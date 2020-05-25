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أخبار البلد

بالأرقام.. وزيرة الصحة ترد على اتهامات الأطباء: دعمنا المستشفيات بهذه المستلزمات الوقائية

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أن الوزارة تتخذ الاحتياطات والإجراءات لحماية أطقمها الطبية من الإصابة، حيث يتم إجراء تحليل لكافة الأطقم عند دخولهم المستشفى لقيامهم بمهام عملهم، وأيضا عند خروجهم من المستشفى بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم إجازة.

وأكدت وزيرة الصحة، أنه يتم إجراء تحليل فورى لمن يظهر عليه أى أعراض أثناء تأدية عمله، حيث قامت الوزارة بتكثيف إجراء التحاليل الدورية لأطقمها الطبية، وتم إجراء 19 ألفا و578 تحليلا بالكاشف السريع، و8913 PCR حتى الآن.

وفى إطار تذليل أى تحديات قد تواجه الفرق الطبية أثناء تأدية عملهم، قالت وزيرة الصحة والسكان، إنه تم فتح قنوات تواصل مباشرة من خلال الخط الساخن للوزارة" 105"، أو" رقم الواتس آب" المخصص لشكاوي ومقترحات الأطقم الطبية، حيث تم استقبال 1180 طلبا واقتراحا وتمت الاستجابة الفورية له، لافتة إلي أنه جارٍ تحصيص رقم " واتس أب" آخر بهدف زيادة قنوات التواصل الفعالة مع الأطقم الطبية.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أن فرق مكافحة العدوي بالمستشفيات تقوم بصفة يومية بمراجعة مخزون المستلزمات الوقائية، وتتأكد من التزام الأطقم الطبية باتباع بروتوكول مكافحة العدوي المعمول به فى هذا الشأن للحد من إصابة أى من الأطقم الطبية بالفيروس، مشيرة إلي أنه تم توزيع كميات كبيرة من المستلزمات الوقائية على المستشفيات من ضمنها  247 ألفا و 840 كمامة "N95"، و 37 ألفا و500 كمامة طبية عالية الكفاءة، بالإضافة إلى 5 ملايين و589  ألفا و590 ماسك طبي، و33 ألفا و160 قفازات طبية،  و331 ألفا و200 جوز قفازات طبية معقمة، و٤ آلاف و ٧٢٥ نظارة حماية. 

وأوضحت أنه تم توزيع 2745 طوق فيس شيلد، و12 ألفا و650 فيس شيلد كامل، و147 ألفا و500 ملابس جراحية معقمة (جاون معقم)، و228 ألف و 49 بدلة طبية كاملة (افارول)، و 2250  وصلة تنفس صناعي بالهيموفيل كبار، و 1125 وصلة تنفس مزدوجة لمستشفيات العزل، مؤكدة توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات للتأكد من توافر الحماية اللازمة للأطقم الطبية.

وكانت نقابة الأطباء وعدد من أعضاء مجلس النقابة، شنوا هجوما على وزارة الصحة واتهموها بالتقصير فى الحفاظ على أرواح الجيش الأبيض وعدم وجود مهمات الحماية والوقاية من فيروس كورونا بالمستشفيات ما دفع عدد منهم لتقديم استقالات من المستشفيات عبر صفحات السوشيال ميديا.

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