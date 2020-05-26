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أخبار البلد

تخصيص مستشفى عزل للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:51 م
مستشفى عزل - ارشيفية
مستشفى عزل - ارشيفية
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حمادة خطاب
أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة عن تخصيص مستشفى عزل لمصابي كورونا من العاملين.

وأوضح أن النقابة قد تقدمت بمذكرة للواء طبيب عاطف إمام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي للسكة الحديد بضرورة توفير مكان مخصص للعزل في وجود حالات اشتباه أو حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.


وأكد رئيس النقابة أنه قد تم دراسة المذكرة وعرض الأمر على المهندس  كامل الوزير وزير النقل والذي رحب أيضا بالفكرة ووجه بتنفيذها وبعد الحصول على موافقة وزارة الصحة تم تخصيص مستشفى أبو زعبل الجديدة لتكون خاصة بالعزل للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق.

وأوضح أنه تم تجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة لخدمة العاملين من أبناء الهيئة ومترو الأنفاق في حالة لا قدر الله إصابة أحد مما تعد سابقة الأولى من نوعها في ظل هذه الظروف توفير مكان مخصص لأحد الهيئات الحكومية.
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