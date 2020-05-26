إيقاف 3 مسئولين بمراكز الشرقية عن العمل وإحالتهم للتحقيق .. تفاصيل

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وقف كل من رئيس مركز ومدينة أبو كبير ورئيس الوحدة المحلية ببني عياض ورئيس القسم الهندسي بالوحدة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة للإهمال والتقصير في العمل والتراخي في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والسماح لأصحاب المحال التجارية بمزاولة أنشطتهم التجارية وعدم إلزامهم بتنفيذ قرار الغلق الكامل خلال فترة أجازة العيد، بالمخالفة لقرارات الدولة في هذا الشأن فضلًا عن تدني مستوى النظافة وعدم رفع تراكمات القمامة أولا بأول.





كان محافظ الشرقية قد قام بجولة ميدانية اليوم لقرى مركز أبوكبير وتلاحظ له استكمال أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية بإقامة ستوديو مفتوح لإلتقاط الصور التذكارية (فوتو سيشن) وكافيه وعدد من المحلات المخالفة بقرية كفر السواقي التابعة للوحدة المحلية ببني عياض، علي الرغم من صدور تعليمات سابقة بازالة هذا النشاط لتعديه على الأرض الزراعية، مما يعد جريمة لا تغتفر وبالرغم من ذلك وعلى مرأى ومسمع المسؤلين ورئيس المركز تم السماح لأصحاب النشاط بإعادة إنشائه ضاربين بالتعليمات والقرارات والقوانين عرض الحائط.

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أمر المحافظ إيقاف إستكمال أعمال البناء وإنشاء النشاط والإزاله الفوريه له ، ووقف رئيس المركز ورئيسي الوحدة المحلية و القسم الهندسي عن العمل لمده ثلاثه أشهر وإحالتهم للشؤون القانونية لعدم التصدي للمخالفة وتنفيذ التعليمات الصادرة بالإزالة والإهمال و التقصير في العمل .





أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لرصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و إحالة المقصرين للتحقيق مؤكدا أنه لن يسمح بتواجد مسؤول تنفيذي مهمل في عمله.





كما قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنهاء تكليف "وجيه صدقي أحمد سعدون" من العاملين برئاسه مركز ومدينة الزقازيق كبير باحثين بالمجموعة النوعيه لوظائف التنميه الاداريه من قيامه بعمل رئيس مركز ومدينة أبو كبير مع نقله للعمل بديوان عام المحافظة علي وظيفة من ذات الدرجة النوعية.





كما قرر المحافظ تكليف كل من..

" محمد حسن محمد الاباصيري" رئيس مدينه القنايات للعمل رئيس مركز ومدينة ابو كبير، "محمد الهواري ابراهيم العزوني" باحث شؤن عاملين بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الأدارة بمدينة القنايات للعمل رئيس مدينة القنايات ، وذلك تسييرًا للأعمال وبصفة مؤقته ، مؤكدًا علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.







