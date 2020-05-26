رئيس القطاع الطبي بوزارة الصحة: 80% من أعداد الإصابات اليوم بلا أعراض

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس القطاع الطبي العلاجي بوزارة الصحة، إن 80% من إصابات فيروس كورونا التي تم اكتشافها اليوم، بلا أعراض أو لديها أعراض طفيفة.





وأضاف رئيس القطاع الطبي العلاجي بوزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه منذ 3 أسابيع معدلات الإشغال في مستشفيات العزل ثابت بالرغم من زيادة الأعداد.





وتابع رئيس القطاع الطبى العلاجى بوزارة الصحة، أن 600 سرير داخل مستشفيات العزل خالية، نصفها أسرّة رعاية مركزة لاستقبال مصابي فيروس كورونا.





وأوضح رئيس القطاع الطبي العلاجي بوزارة الصحة، أن مصر بها 320 مستشفى تم تجهيزها لمصابى فيروس كورونا تحتوى أكثر من 20 ألف سرير، لافتا إلى أن توجد نزل بها أطقم طبية، معدلات الشفاء بها 51% بها 2500 سرير خالية.





وأكد رئيس القطاع الطبى العلاجي بوزارة الصحة، أن وزارة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات التي تتخذها الدولة، لافتا إلى أن 320 مستشفى جاهزة لاستقبال المصابين بكورونا أو حالات الاشتباه، ويتم فحص الجميع.