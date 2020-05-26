بسبب خلافات مالية.. مصرع ميكانيكي على يد شقيقه في نجع حمادي

لقي ميكانيكي مصرعه بطعنات قاتلة في أنحاء متفرقة بالجسم، علي يد شقيقه بنجع حمادى.





تلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع محمد اسماعيل، ميكانيكي، مقيم بحاجة الجبل في قرية هو، بطعنات متفرقة بالجسم.





تبين من التحريات الأولية، أن شقيقه وراء ارتكاب الجريمة، لوجود خلافات مالية بينهما، حيث سدد له عدة طعنات تسببت في مصرعه في الحال.





تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط المتهم بارتكاب الواقعة و جار التحقيق لكشف ملابسات الجريمة.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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