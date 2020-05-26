أحمد موسى لـ BBC: الأطباء عندكم بـ تلبس أكياس الزبالة.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن القنوات الارهابية فى قطر وتركيا، وقناة الـ BBC، يشنون حملة ضد مصر، مؤكدا ان الـ بى بى سى، جزء من الذراع الداعمة للإرهاب.









وتابع موسى خلال برنامجه "على مسئوليتى"المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أولى بقناة الـ بى بى سى، الانشغال بالأحداث فى إنجلترا.. معقبا:" عندهم مصيبة، أعداد المصابين والمتوفين كام بسبب كورونا، فيه 200 طبيب توفوا".









وأكد موسى، أن الـ BBC، تعد يوميا تقارير للتحريض ضد مصر.





وتابع موسى قائلا:" لا قيمة لتقارير قناة الـ BBC الإيجابية أو السلبية عن مصر، وتعتمد على تقارير مشبوهة ضد مصر ".





وطالب موسى قناة الـ BBC، بإيضاح للرأى العام فى انجلترا كيف انهار النظام الطبي هناك، لافتا إلى أن الأطباء هناك يرتدون أكياس الزبالة لعدم وجود المستلزمات الطبية.