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أخبار البلد

أيمن عبدالمجيد: إجراء مسحة كورونا للصحفيين وأسرهم بـ 1500 جنيه

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، إنه لا داعي للقلق بشأن المسحات، الخاصة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن من يحتاجها في حال وجود الأعراض ندعمه لإجراء المسحة في مستشفى عام، حتى يتسنى تمكينه من دخول العزل حال ثبوت إيجابية الإصابة. 

وفيما يتعلق بإجراء مسحات في القطاع الخاص، لـ فيروس كورونا  قال عبدالمجيد إنه لابد أن تكون في مكان معتمد وموثوق، ومن ثم تم التواصل مع مستشفى عين شمس التخصصي، لمنح الصحفيين وأسرهم تخفيضا لتجرى المسحة بـ ١٥٠٠ جنيه بدلا ٢٥٠٠ جنيه. 


وحذر رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية الزملاء قائلا : "لا أنصح أي زميل باللجوء لإجراء مسحات إلا إذا كانت هناك أعراض، وذلك لسبب مهم وهو أن الذهاب لمستشفى في مثل هذه الظروف، مخاطرة تعرضك للإصابة". 

وتابع: "كما لا أنصح باللجوء لإجراء مسحات مدفوعة الثمن، إلا في حالات الضرورة القصوى".

وأوضح "عبدالمجيد" أن تحاليل الدم متوافرة بمشروع العلاج، وكذلك الأشعة المقطعية، في الحالات التي تتطلب ذلك، أما عروض معامل التحاليل للاطمئنان غير مجدية، فالأجسام المضادة تتكون في الجسم في حال وجود أي فيروس حتى إذا كان إنفلونزا عادية.
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