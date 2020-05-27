بعد رفع الزمالك لافتة نادي القرن الحقيقي.. تفاصيل تتويج الأهلي باللقب

مشهد الجدل الواسع ليس غريبًا بين الزمالك والأهلي، في العديد من الأمور وكعادة كل عام بنفس التوقيت نطالع مشكلة نادي القرن.
توج الأهلي بلقب نادي القرن منذ 20 عاما بلقب نادي القرن الذي تسلمه صالح سليم رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت بحفل عالمي اقيم في مدينة جوهانسبيرج.
ولكن الأغرب هذا العام انتشار لافتات بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.
وظهرت بالفعل هذه اللافتات معلقة فوق بوابات ناي الزمالك مكتوبا عليها الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات وليس محسوبية.
وهو ما أثار غضب جماهير الأهلي، وبدأت تصميم كوميسكات على هذه اللافتات وتأكيد أن الأهلي هو نادي القرن الحقيقي.
ولكن مجلس إدارة نادي الزمالك أزال اللافتات وإرسالها للشركة التي صممتها من اجل حذف شعار كاف، قبل تركيبها مرة آخرى في إشارة إلى أحقية نادي الزمالك باللقب.
وكان رد فعل لخطاب الكاف الذي أُرسل للزمالك، يفيد بأن اللافتات غير صحيحة، وجاء رد الزمالك ببيان رسمي يفيد من خلاله انه سيزيل شعار الكاف ويعيد تعليق اللافتات مرة اخرى.
وإليكم التفاصيل التي جعلت الأهلي يلقب بنادي القرن:
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حساب نقاط الأهلى حتى عام 2000:
بطل كأس الأندية الأبطال بالنظام القديم مرتين = 8 نقاط
بطل أبطال الكؤوس 4 مرات = 16 نقطة
الوصول لنهائي كأس الاندية الأبطال مرة = 3 نقاط
الوصول لنصف نهائى كأس الأندية الأبطال مرتين= 4 نقاط
الوصول لربع نهائي كأس الأندية أبطال بالنظام القديم مرتين= نقطتان
ثاني مجموعة دوري الأبطال مرتين= 6 نقاط
ربع نهائي أبطال الكؤوس بالنظام القديم مرة = نقطة واحدة
مجموع النقاط = 40 نقطة
حساب نقاط الزمالك حتى عام 2000:
بطل كأس الأندية الأبطال بالنظام القديم 4 مرات = 16 نقطة
بطل أبطال الكؤوس بنظامه القديم مرة واحدة = 4 نقاط
بطل السوبر الأفريقي مرتين = نقطتان
نهائي كأس الأندية الأبطال بنظامه القديم مرة واحدة = 3 نقاط
نصف نهائي كأس الأندية الأبطال بنظامه القديم مرة واحدة= نقطتان
نصف نهائي أبطال الكؤوس بنظامه القديم مرة واحدة = نقطتان
نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي بنظامه القديم مرة واحدة = نقطتان
ربع نهائي كأس الأندية الأبطال بنظامه القديم مرتين= نقطتان
ثاني مجموعته في دوري الأبطال مرة واحدة = 3 نقاط
ربع نهائي أبطال الكؤوس بنظامه القديم مرة واحدة= نقطة واحدة
مجموع النقاط = 37 نقطة.