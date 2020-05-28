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محافظات

بدءًا من السبت.. تطبيق جميع إجراءات الوقاية من كورونا بمواقف البحيرة

الخميس 28/مايو/2020 - 01:48 م
إجراءات الوقاية
إجراءات الوقاية من كورونا بمواقف البحيرة
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جمالات الدمنهوري

شدّد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية والوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة مواقف السيارات ومشروع النقل الداخلي مع متابعة كافة الجهات لتطبيق جميع القرارات حفاظا على أمن وسلامة المواطنين. 

وفى إطار ذلك أكد اللواء عبدالمنعم السبيعي المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالبحيرة أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية ومجمعات المواقف بها  للتنبيه على سائقى وأصحاب سيارات الميكروباص بقيامهم دوريا بتطهير وتعقيم السيارات قبل التحرك وبأماكن الانتظار.


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وأشار إلى  تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين علي مستوي مواقف المحافظة بارتداء الكمامات اعتبارا من يومى السبت والاحد 30-31 مايو والتشديد على عدم ركوب اي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة حرصا على امنه وسلامته وسلامة جميع المواطنين من الركاب الاخرين  واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
  
.وأضاف بضرورة متابعة مشرفي عموم المواقف بمراكز ومدن المحافظه لتلك الاجراءات مع عدم  دخول اى سيارة الى المواقف وتحميل الركاب الا بعد التاكد من الالتزام بها.

.وأشار مدير مجمع المواقف  الى بدء مشروع مواقف وادى النطرون بتنفيذ تلك الاجراءات وسيتم خلال الفترة القادمة حتى الأحد القادم 31 مايو تطبيقها على جميع مواقف المحافظة 

بدءًا من السبت.. تطبيق جميع إجراءات الوقاية من كورونا بمواقف البحيرة
بدءًا من السبت.. تطبيق جميع إجراءات الوقاية من كورونا بمواقف البحيرة
بدءًا من السبت.. تطبيق جميع إجراءات الوقاية من كورونا بمواقف البحيرة
بدءًا من السبت.. تطبيق جميع إجراءات الوقاية من كورونا بمواقف البحيرة
بدءًا من السبت.. تطبيق جميع إجراءات الوقاية من كورونا بمواقف البحيرة
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