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محافظات

بعد تسجيل 58 حالة كورونا.. تكثيف حملات التطهير والتعقيم في 10 مراكز بالبحيرة

الخميس 28/مايو/2020 - 12:07 م
حملات التطهير والتعقيم
حملات التطهير والتعقيم
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جمالات الدمنهورى

كثفت إدارات الطب الوقائي بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة أعمالها، في حملات رش وتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع والقرى، خاصة التي ظهر بها حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد أن سجلت المحافظة 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 10 مراكز بنطاق المحافظة. 


وبحسب بيان، الخميس، يأتي ذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. 


وأكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية مع تكثيف تلك الحملات واستغلال خلو الشوارع من المارة وإمتثال المواطنين لقرار حظر التجول خلال الفترة المسائية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات .

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وشهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم بالفترة الصباحية وخلال فترة الحظر بالفترة المسائية حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع .


والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة  و الطب البيطري أسفرت عن رش وتطهير

تضمنت اعمال الرش تطهير وتعقيم ديوان الوحده المحليةو الشوارع و المستشفي العام ومجمع المواقف وواجهات المحلات بالدلنجات والشوارع الرئيسية والفرعية بقري مركز رشيد بالإضافة إلى رش ديوان عام الوحدة المحلية والحملة المكانيكية بالرحمانية وقرية بلقطر الغربيه وعزبة الكشك وقريه النخلة بمركز ومدينة أبو حمص

وبقرية الشوكة بمركز دمنهور تم رش الشوارع وبعض المنازل ورش مبنى الوحدة المحلية لمركز و مدينة المحمودية ومركز الشرطة  و بنك مصر وشوارع المدينة .

وتمكنت الحملات من رش الشوارع وبعض المنازل بقرية  الدفراوي  بشبراخيت وشوارع وميادين مدينة كوم حمادة وعدة مناطق وشوارع  من بينها شارع الرزق، ومنطقة وسط البلد بكفر الدوار

بعد تسجيل 58 حالة كورونا.. تكثيف حملات التطهير والتعقيم في 10 مراكز بالبحيرة
بعد تسجيل 58 حالة كورونا.. تكثيف حملات التطهير والتعقيم في 10 مراكز بالبحيرة
بعد تسجيل 58 حالة كورونا.. تكثيف حملات التطهير والتعقيم في 10 مراكز بالبحيرة
بعد تسجيل 58 حالة كورونا.. تكثيف حملات التطهير والتعقيم في 10 مراكز بالبحيرة
بعد تسجيل 58 حالة كورونا.. تكثيف حملات التطهير والتعقيم في 10 مراكز بالبحيرة
بعد تسجيل 58 حالة كورونا.. تكثيف حملات التطهير والتعقيم في 10 مراكز بالبحيرة
بعد تسجيل 58 حالة كورونا.. تكثيف حملات التطهير والتعقيم في 10 مراكز بالبحيرة
بعد تسجيل 58 حالة كورونا.. تكثيف حملات التطهير والتعقيم في 10 مراكز بالبحيرة
بعد تسجيل 58 حالة كورونا.. تكثيف حملات التطهير والتعقيم في 10 مراكز بالبحيرة
بعد تسجيل 58 حالة كورونا.. تكثيف حملات التطهير والتعقيم في 10 مراكز بالبحيرة
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