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محافظات

خروج 14 حالة من الحجر الصحي في البحيرة بعد تعافيهم من كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 09:06 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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جمالات الدمنهورى
شهد مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار خروج 9 حالات من محافظات "البحيرة، والقاهرة، والشرقية، والغربية".

كما خرجت 5 حالات من " نزل الشباب" مركز التعليم المدنى بدمنهور المخصصة لعزل حالات كورونا البسيطة، بينهم طفل عمره 5 سنوات.

 وذلك بعد أن أكدت تحاليل آخر مسحات سلبية حالة جميع المصابين وشفائهم تماما من الفيروس.

وغادرت الحالات الحجر الصحى لاستكمال فترة العزل بمنازلهم لمدة أسبوعين.

وسجلت محافظة البحيرة 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعهم من المخالطين بعد أن اكدت نتائج عينات التحاليل الخاصة بهم  إيجابية حالاتهم وتم تحويلهم لمستشفى الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحية والسكان أن الإصابات من 10 مراكز بنطاق المحافظة بينها 34 حالة بمركز ومدينة دمنهور بينهم طبيبة وموظف أمن ببنك وثلاثة أطفال، و7 حالات بمركز أبو حمص، و4 حالات بمركز ادكو، و3 حالات بمركز الدلنجات، و3 حالات بمركز شبراخيت، وحالتين بمركز المحمودية، ومهندس زراعي بمركز كوم حمادة، وطبيب جراحة بمستشفي كفر الدوار العام، وسائق بمركز بدر، وربة منزل بقرية بويط بمركز الرحمانية وحالة مقيمة قرية منية سلامة بمركز الرحمانية.

وأكد المصدر على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال فرق الترصد وإدارة الطب الوقائي مع الحالات الإيجابية، التي ظهرت نتائج تحاليلهم ,

وتم تحويلهم للحجر الصحي, لتلقي العلاج مشيرًا إلى تكثيف ,حملات الرش والتطهير، التعقيم أماكن إقامة المصابين, والمخالطين لهم.


                                      
وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس ، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.

 وأوضح ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة ، من ضمنهم الـ 5205 متعافين.
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